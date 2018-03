Alles begann im Jahr 2009 mit dem Erstellen der ersten 50 Bitcoins. Bitcoin bzw. alle verfügbaren Kryptowährungen verwenden asymmetrische, kryptografische Verfahren, die mit der aktuell verfügbaren Hardware nicht zu knacken sind. Das garantiert Fälschungssicherheit. Alle Transaktionen werden in einer so genannten Blockchain gespeichert. Diese Datenstruktur enthält Blöcke, die einen Hash des vorhergehenden Blockes zusammen mit den Transaktionsdaten speichern. Die Währung wird in einer Wallet-Software ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...