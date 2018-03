Luxemburg - Die Europäische Union bietet Grossbritannien nach dem Brexit nur ein herkömmliches Handelsabkommen ohne besonderen Zugang zum Binnenmarkt. Mehr sei wegen einseitiger britischer Vorgaben nicht möglich, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch in Luxemburg. "Ich hoffe, es wird ehrgeizig und fortschrittlich, aber es wird nur ein Handelsabkommen sein." Damit erteilte er Wünschen der britischen Premierministerin Theresa May eine Absage.

Sie hatte am Freitag eine beispiellose und besonders tiefe künftige Partnerschaft vorgeschlagen, mit der einzelne Branchen über besondere Vereinbarungen faktisch weiter Zugang zum EU-Binnenmarkt hätten. Tusk übermittelte nun seinen Gegenentwurf den 27 bleibenden EU-Ländern. Er liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Darin heisst es, die Tiefe der künftigen Beziehungen sei wegen der britischen Position begrenzt, nämlich dem Wunsch, nach dem EU-Austritt 2019 auch den EU-Binnenmarkt und die Zollunion zu verlassen. "Dies wird leider negative wirtschaftliche Konsequenzen haben", heisst es in dem Papier.

Grossbritannien will aus dem Binnenmarkt raus, um die Zuwanderung aus der EU zu begrenzen. Die Zollunion will Grossbritannien verlassen, um eigene Handelsabkommen mit Drittländern schliessen zu können. ...

