Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will am Freitag ihre Kabinettsmitglieder für die erneute große Koalition bekanntgeben. Das kündigte die Pressestelle der Partei an. "Am Freitag, den 9. März 2018, stellen Andrea Nahles und Olaf Scholz die SPD Ministerinnen und -Minister der kommenden Bundesregierung vor", hieß es in einer Mitteilung. Fraktionschefin Nahles und der kommissarische Parteivorsitzende Scholz wollen demnach die Namen um 10 Uhr bekanntgeben. Die SPD ist die letzte der drei an der Regierung beteiligten Parteien, die die Minister benennt.

Die SPD wird das Finanzministerium, das Auswärtige Amt, das Arbeits-, das Familien-, das Justiz-und das Umweltministerium führen. Scholz steht nach Angaben aus Parteikreisen als künftiger Finanzminister bereits fest. Über die Besetzung der übrigen Ministerien wird noch spekuliert. CDU-Chefin Angela Merkel soll am kommenden Mittwoch vom Bundestag erneut zur Kanzlerin gewählt werden. Die Kabinettsmitglieder sollen noch am selben Tag ernannt und vereidigt werden. Dann ist auch eine erste Sitzung des neuen Kabinetts geplant.

