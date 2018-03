BERLIN (Dow Jones)--Die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern prüfen die rechtlichen Möglichkeiten für eine geheimdienstliche Beobachtung der Alternative für Deutschland (AfD) oder zumindest von Teilen der Partei. "So eine Entscheidung muss gut vorbereitet werden", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Es müsse genügend gute Gründe geben, um die rechtlichen Voraussetzungen für eine Beobachtung zu erfüllen. "Daran arbeitet das Bundesamt für Verfassungsschutz zusammen mit den Ländern." Die Landesämter seien immer näher dran an diesen Fragen und ohne sie könne so etwas nicht entschieden werden.

Die AfD sei bislang noch kein Fall für den Verfassungsschutz, erklärte die Sprecherin. In der Gesamtbetrachtung könnten der Partei keine extremistischen Positionen zugerechnet werden. Die offen vorliegenden Informationen zur AfD würden mit den Verfassungsschutzämtern in Bund und Ländern "fortlaufend bewertet". Die AfD werde "sehr genau" beobachtet.

Schlapphüte sollen Material sammeln

Auch das Innenministerium nehme "eine neue Dynamik der Äußerungen" bei der AfD wahr, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte Justizminister Heiko Maas (SPD) laut Spiegel einmal mehr erklärt, Teile der AfD seien "längst auf dem Weg, ein Fall für den Verfassungsschutz zu werden".

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, Armin Schuster (CDU), plädierte laut Berliner Zeitung für eine Beobachtung der AfD in "in bestimmten Ländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen". Dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) käme hierbei im Wege seiner Zentralstellenfunktion die Aufgabe zu, den Informationsaustausch über diese Erkenntnisse zwischen den Ländern und dem Bund zu koordinieren. "Eine Rechtsgrundlage für eine bundesweite Beobachtung durch das BfV sehe ich noch nicht", sagte Schuster der Zeitung.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz stimme aktuell mit den Landesämtern für Verfassungsschutz ein Verfahren ab, wie der Umgang mit der AfD gestaltet werden könne, sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Dabei gehe es auch um Fragen einer Materialsammlung, auf deren Grundlage dann über eine Beobachtung der AfD bundesweit entschieden werden könnte. Laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland dringen einige Länderbehörden den Bundes-Verfassungsschutz dazu, deutschlandweit Material über die AfD sammeln zu lassen.

Der innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Volker Ullrich, sprach sich gegen eine "generelle Beobachtung" durch den Verfassungsschutz aus. Dies würde die AfD in eine Opferrolle drängen. "Wir müssen uns vielmehr in der Sache und mit Argumenten mit der AfD auseinandersetzen und deren Agieren an der Grenze des Verfassungsbogens und teilweise darüber hinaus deutlich machen", meinte Ullrich. Eine Beobachtung von Personen oder Teilen der Partei sei aber nicht ausgeschlossen.

