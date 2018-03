Zürich (ots) - Der Schweizer Schuhhändler Benci Brothers will nach

Deutschland expandieren. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. Das Wachstum soll in Bayern beginnen: «Als Erstes

steht München auf dem Programm, wo wir uns jetzt konkret umsehen und

bereits Angebote auf dem Tisch haben», sagt Benci-Brothers-Chef

Flaviano Bencivenga. Wenn sich dieser Schritt als erfolgreich

erweise, sei der Weg frei für weitere deutsche Städte. «Nach München

stehen Berlin, Hamburg und Düsseldorf auf dem Programm - etwa zehn

deutsche Städte haben eine Berechtigung für Benci Brothers.»



Flaviano Bencivenga, der die Geschäfte von Benci Brothers mit

seinem Sohn Alessandro führt, war Co-Gründer der Schweizer

Schuhhandelskette Navyboot, die 2008 an die Gaydoul Group verkauft

wurde.



