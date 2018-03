Von Suryatapa Bhattacharya

TOKIO (Dow Jones)--Der Getränkekonzern Coca-Cola wird erstmals in seiner Konzerngeschichte ein alkoholisches Getränk auf den Markt bringen - und zwar in Japan. Coca-Cola Japan werde ein kohlensäurehaltiges Mischgetränk mit Alkohol einführen, wie sie in dem Land unter dem Namen "Chu-hai" bekannt sind. Diese Chu-hai Getränke werden oft mit einem destillierten Alkohol auf Getreidebasis hergestellt, der Shochu genannt wird, sowie mit aromatisiertem, kohlensäurehaltigem Wasser. Die Geschmacksrichtungen reichen von Erdbeere über Eistee bis hin zu Sahne-Soda. Coca-Cola Japan hat seit einiger Zeit Getränke im Angebot, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Dazu zählen verschiedene Tees und Kaffees und eine abführende Version von Cola namens Coca-Cola Plus, die als Gesundheitsgetränk beworben wurde.

"Wir haben noch nie zuvor in der Kategorie mit niedrigem Alkoholgehalt experimentiert, aber es ist ein Beispiel dafür, wie wir weiterhin Wachstumsmöglichkeiten außerhalb unserer Kernbereiche erforschen", erklärte Jorge Garduno, President von Coca-Cola Japan, in einem Artikel der auf der Unternehmensinternetseite veröffentlicht wurde. "Das ist einzigartig in unserer Geschichte."

Eine Sprecherin von Coca-Cola Japan bestätigte am Mittwoch, dass im Konzern Getränke mit niedrigem Alkoholgehalt "als experimenteller Ansatz betrachtet werden". Sie lehnte es aber ab, Einzelheiten zu dem Produkt zu nennen. Auch wann das Getränk in den Verkauf geht, sagte sie nicht. Coca-Cola hat, wie die Wettbewerber auch, sein Sortiment auf Kaffee und Smoothies ausgeweitet. Damit will der Konzern einerseits die sinkenden Limonadenverkäufe kompensieren und anderseits den sich ändernden Geschmäckern der Verbraucher Rechnung tragen.

CEO James Quincey hatte gesagt, er möchte, dass sein Unternehmen für etwas anderes als Erfrischungsgetränke bekannt ist. Die jüngsten Werbekampagnen von Coca-Cola haben sich auf die Idee konzentriert, dass das Unternehmen Getränke für jeden Anlass anbietet.

