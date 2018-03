Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-07 / 16:23 Der Aufsichtsrat der Uniper SE hat heute die Bestellung von Keith Martin als Chief Commercial Officer (CCO) bis zum 29.2.2024 verlängert. Keith Martin ist zum 1. März 2016 mit einem 3-Jahres-Vertrag in den Vorstand von Uniper eingetreten. Der 49-jährige Brite zeichnet im Vorstand von Uniper für die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. Dazu gehört das globale Handelsgeschäft ebenso wie der Vertrieb. Umfassende Expertise und internationale Erfahrung im Energiehandel und Gasgeschäft bringt Keith Martin aus früheren Positionen unter anderem bei Shell, Gazprom oder PetroChina mit. *Über Uniper* Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf, Deutschland. Für Rückfragen steht zur Verfügung: Leif Erichsen T +49 2 11-45 79-35 70 M +49 1 71-5 63 92 42 leif.erichsen@uniper.energy Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Uniper SE und anderen derzeit für diese verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die Uniper SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Uniper SE Schlagwort(e): Energie 2018-03-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Uniper SE E.ON-Platz 1 40479 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 73275 0 Fax: +49 211 4579 5 01 E-Mail: info@uniper.energy Internet: www.uniper.energy ISIN: DE000UNSE018, DE000UNSE1V6 WKN: UNSE01, UNSE1V Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 661527 2018-03-07

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2018 10:24 ET (15:24 GMT)