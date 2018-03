Einen "grundsätzlich falschen Kurs" attestiert Ex-Finanzminister und Kanzlerkandidat Peer Steinbrück seiner SPD in einem Buch. Die von linken Dogmen bereinigte SPD, die er sich wünscht, wäre eine völlig andere Partei.

Den Titel seiner Generalabrechnung mit der eigenen Partei, die jetzt als Buch vorliegt, hat sich Peer Steinbrück geborgt. Aber nicht etwa von einem der üblichen Stichwortgeber der Sozialdemokraten, sondern von dem großen Liberalen Ralf Dahrendorf. Der sah schon 1987 "Das Elend der Sozialdemokratie": Sie habe sich zu Tode gesiegt, also durch ihren eigenen Erfolg - vor allem Sozialstaat und Aufstiegsmöglichkeiten für (ehemalige) Proletarier - überflüssig gemacht.

Die Diagnose kann man heute - dreißig Jahre danach - als bestätigt betrachten. Man könnte sie allerdings auch auf alle anderen politischen Kräfte des 20. Jahrhunderts anwenden. Und nicht zuletzt auch auf den Kapitalismus, wie das etwa der Soziologe Wolfgang Streeck tut. Alle politischen Kräfte, die Allgemeingut werden, also nicht mehr auf Gegenkräfte stoßen, verkümmern letztlich in sich selbst.

Steinbrück behauptet allerdings, Dahrendorf in einem entscheidenden Punkt widersprechen zu können: Die Sozialdemokraten würden mehr denn je trotzdem gebraucht. Davon überzeugt sein Buch, so viel vorweg, jedoch nicht. Es will ein Aufruf zur inhaltlichen und taktischen Erneuerung sein, ist jedoch tatsächlich eine Abrechnung mit der heutigen SPD. Und vielleicht sogar mehr noch: So etwas wie ein unbeabsichtigtes oder verschleiertes Manifest für die Gründung einer neuen Volkspartei aus den überlebten Resten (mindestens) einer alten. Die Radikalität der Veränderungen, die die deutsche Gesellschaft und mit ihr die Parteien erleben, beschreibt Steinbrück als "Zeitenwende" und "Paradigmenwechsel im gesellschaftlichen Konfliktmuster". Der "klassische Gegensatz von Arbeit und Kapital" werde ergänzt und überlagert von einem "Wertekonflikt zwischen links-liberalen, weltoffenen Einstellungen einerseits und auf Regression und nationale Identität zielenden Positionen andererseits."

Steinbrück bevorzugt, wie er selbst sagt, den Begriff des "Wertekonflikts", um den "martialischen Begriff des Kulturkampfes" zu meiden. Dabei scheut er sich nicht, der "linken Politik" vorzuwerfen, dass sie die Augen verschließt vor den reaktionären und antiliberalen Elementen des Islam. Er geht auch mit dem "erschreckenden Kulturrelativismus" von "selbsterwählten Tugendwächtern" in den Clinch, "die sich anmaßen, korrektes ...

