Wenn Großbritannien den Binnenmarkt und die Zollunion tatsächlich verlassen will, dann bietet Brüssel lediglich ein Freihandelsabkommen an. Ändert London seine Haltung, wären mehr Zugeständnisse möglich.

Premierminister Theresa May hat es vergangenen Woche erst betont: Sie will, dass ihr Land mit dem Brexit sowohl die Zollunion als auch den Binnenmarkt verlässt. Aus Brüssel kommt heute zu dieser Haltung eine unmissverständliche Antwort. Wenn Großbritannien eine solch klare Trennung sucht, dann wird sich die künftige Beziehung auf ein Freihandelsabkommen beschränken. "Es wird das erste Freihandelsabkommen sein, dass Verbindungen löst, statt sie zu stärken", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk, der am Mittwoch den Entwurf der Leitlinien zu den künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien in die 27 EU-Hauptstädte geschickt hat.

Tusk hat verdeutlicht, dass Großbritannien sich nicht nach Gusto Bereiche herauspicken kann, in denen es sich weiter eine enge Anbindung an die EU wünscht. "Ein Pick-und-Mix-Ansatz kommt nicht in Frage", unterstrich der Pole. Allerdings schlägt die EU den Briten sehr wohl Bereiche vor, in denen die künftige Beziehung eng bleiben soll - aus eigenem Interesse.

So sollen EU und Großbritannien auch künftig Terrorismus und internationale Kriminalität gemeinsam bekämpfen. Konkret sollen Polizei und Justizbehörden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten. Auch in ...

