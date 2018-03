München (ots) -



- Ozzy Osbourne und sein Sohn Jack setzen ihren Road-Trip fort und begeben sich auf eine Reise, die sie von Florida über Texas und Arizona bis nach Alaska und Hawaii führt. Dabei tauchen Ozzy und Jack ein in Amerikas bewegte Vergangenheit und erleben außergewöhnliche Abenteuer: ob Tiefseefischen in Key West, der Besuch eines NASCAR-Rennens in Texas oder Hundeschlittenfahren in Alaska. - Jack Osbourne: "Ich bin froh darüber, bei der zweiten Staffel dabei sein zu können. Denn das heißt, ich habe die erste Staffel mit meinem Vater lebend überstanden."



- HISTORY zeigt die zehn neuen Folgen ab 12. März immer montags um 21 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.



Der Black-Sabbath-Leadsänger kommt im Juni für ein Abschiedskonzert nach Deutschland. Zuvor startet der TV-Sender HISTORY die zweite Staffel von Osbournes Doku-Reihe "Ozzy & Jack's World Detour", einem ganz speziellen Road-Trip, auf dem der "Prince of Darkness" mit seinem Sohn Jack quer durch die USA reist, um in Amerikas bewegte Vergangenheit einzutauchen und diverse Abenteuer zu erleben. Deutsche TV-Premiere der neuen Staffel ist am 12. März 2018 um 21 Uhr auf HISTORY. Ausgestrahlt werden dann immer montags ab 21 Uhr zwei Episoden in Folge. Danach wird die Staffel nach einer zweiwöchigen Pause, ab dem 11. Juni, wiederholt, ebenfalls montags, jeweils ab 22.40 Uhr. Zusätzlich zeigt HISTORY ab 15. Juni nochmals die erste Staffel der Doku-Reihe des außergewöhnlichen Vater-Sohn-Gespanns (immer freitags ab 16.35 Uhr).



In einem Vintage 1973 GMC Camper - dem gleichen Modell, mit dem Ozzy und Black Sabbath zum ersten Mal auf US-Tournee gingen - begeben sich Vater und Sohn auf eine Reise quer durch die USA. Von Florida bis Alaska legen die beiden mehrere tausend Kilometer zurück. Dabei tauchen sie mit Humor und Rock'n'Roll ein in Amerikas bewegte Vergangenheit und erleben außergewöhnliche Abenteuer: In Key West probieren sie sich als Tiefseefischer, in den Everglades als Pythonjäger. In Texas nehmen sie als Ehrengäste an einem NASCAR-Rennen teil, und in Kentucky zeigt Jack seine Qualitäten als Hilfssheriff. Auch Mar-a-Lago, das herrschaftliche Domizil des US-Präsidenten Donald Trump in Palm Beach, Florida, sowie Billy Idols Villa in Las Vegas liegen auf der Reiseroute. Außerdem stehen Camping mit Jacks Tochter in Sedona, ein Hundeschlittenrennen in Alaska und ein Familienurlaub mit Ozzys Ehefrau Sharon auf Hawaii auf dem Programm.



Jack Osbourne: "Ich bin froh darüber, bei der zweiten Staffel dabei sein zu können. Denn es heißt, ich habe die erste Staffel mit meinem Vater lebend überstanden."



Die zweite Staffel von "Ozzy & Jack's World Detour" wurde 2017 von Osbourne Media und T Group Productions für den HISTORY-Schwestersender A&E produziert. Als Executive Producer zeichnen Jenny Daly, Jack Osbourne, R. Greg Johnston, Peter Glowski und Rob Lobl sowie auf Seiten von A&E Elaine Frontain Bryant, Shelly Tatro und Sean Gottlieb verantwortlich. Der US-Start des Doku-Formats fand am 8. November 2017 statt.



