In einem unglaublich schnellen und wenig bemerkten Umschwung haben sich die weltweiten Handelsvolumina von verflüssigtem Erdgas (LNG) seit 2005 verdoppelt - und der Trend hält an. Die Nachfrage wird weiter steigen, und die Länder, die das Glück haben, viele Erdgasvorräte zu haben, müssen sich ordentlich ins Zeug legen, um Schritt zu halten.



Die Vereinigten Staaten werden bis Ende 2019 über eine LNG-Exportkapazität von 9,5 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d) verfügen. Damit wird das Land zum drittgrößten LNG-Exporteur der Welt, direkt hinter Australien und Katar. Während das allein schon erstaunlich ist, ist der Aufstieg der USA über Nacht in die Weltrangliste ...

