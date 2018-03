ADP-Bericht zu der Veränderung der Beschäftigungszahlen: 235 Tsd., prognostiziert wurden 199 Tsd. Vorherige Veröffentlichung wird um 10 Tsd. auf 244 Tsd. korrigiert USD wertet nach Veröffentlichung auf

Zusammenfassung:Angesichts der Auswirkungen des NFP-Berichts vom letzten Monat wird auch die Veröffentlichung am kommenden Freitag mit Spannung erwartet. Heute haben wir durch den ADP-Bericht bereits einen Einblick in den US-Arbeitsmarkt bekommen. Die Zahlen fielen besser aus als erwartet und legten somit die Messlatte für den NFP-Bericht höher. Die Veränderung der Beschäftigungszahlen zeigte im Februar einen Anstieg von 235 Tsd., prognostiziert wurden 199 Tsd. Das ist bereits das dritte Mal in Folge, dass die Werte nicht mit den Prognosen übereinstimmen.

Die ADP- und NFP-Berichte haben zuvor eine starke positive Korrelation gezeigt, daher könnte die heutige Veröffentlichung ein gutes Zeichen für Freitag sein. Quelle: XTB Macrobond Darüber hinaus ...

