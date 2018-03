Zürich (ots) - Nach dem deutlichen Volksverdikt zur «No

Billag»-Initiative gärt es im Gewerbeverband (SGV). Diverse

Mitgliederverbände fordern, dass die Verbandsführung mit Direktor

Hans-Ulrich Bigler und Jean-François Rime einen Kurswechsel vornimmt.

«Künftig müssen die Interessen des Gewerbes wieder über die

Parteiinteressen gestellt werden», kritisiert Thomas Iten, Präsident

des Verbands der Schreinermeister und Möbelfabrikanten. Man sei nicht

länger gewillt, alles zu schlucken, was vom SGV-Vorstand vorgelegt

werde. Jene Kräfte, die in der «No Billag»-Debatte zu wenig zu Wort

gekommen seien, müssten dort eine stärkere Vertretung erhalten. Iten

verlangt auch, dass die Zusammensetzung des Vorstands hinterfragt

werde.



Mehrere Verbände des Ausbaugewerbes beantragen überdies eine

Statutenänderung, welche die Einführung einer Altersguillotine für

Vorstandsmitglieder vorsieht. Künftig soll eine Wiederwahl in den

Vorstand nur noch bis zum Alter von 68 Jahren möglich sein. Ebenfalls

sollen Vorstandsmitglieder höchstens 14 Jahre im Amt bleiben. «Wir

wollen damit eine Blutauffrischung an der Verbandsspitze einleiten»,

sagt Hans-Peter Kaufmann, Direktor des Verbands Suissetec.

SGV-Präsident Rime signalisiert, dass er sich einer Diskussion über

diese Vorschläge nicht verschliessen wolle.



