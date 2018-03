Zürich (ots) - Der Westschweizer Nespresso-Konkurrent Ethical

Coffee Company wechselt den Chef aus. Gründer Jean-Paul Gaillard ist

als Chef und Präsident zurückgetreten, wie er gegenüber der

«Handelszeitung» sagt. «Ich bin nach wie vor Grossaktionär», so

Gaillard.



Philippe Nicolet steht neu an der Spitze des Freiburger

Unternehmens. Er führt die Geschäfte seit Februar. Olivier Adam ist

der neue Präsident von Ethical Coffee Company.



Gaillard will seine Energie nun auf ein neues Kaffeekapsel-Projekt

verwenden. Der Romand spricht von einem «Quantensprung» im Markt für

Kapselkaffe. Er hat eine neue Kapselmaschine entwickelt, bei der zwei

unterschiedlich grosse Kapseln für den optimalen Geschmack sorgen

sollen. Eine grosse für längeren Kaffee, der in den USA und bei der

jüngeren Generation beliebt sei. Und eine kleinere für den

italienischen Espresso.



Das Umsatzpotenzial schätzt Gaillard mittelfristig auf bis zu 10

Milliarden Franken. Diverse Prototypen der Maschine sind bereits

entwickelt. Für weitere Markttests sammelt Gaillard zurzeit Geld. Er

will den neuen Kapselkaffee im zweiten Quartal 2019 in Europa und den

USA lancieren.



Originaltext: Handelszeitung

