Liebe Leser,

die Aktie von Steinhoff ist zuletzt noch einmal stärker unter die Räder geraten. Am Mittwoch kämpfte der Wert bereits mit seinem Allzeittief bei 0,29 Euro. Davon ausgehend könnte es in den kommenden Wochen stark nach unten gehen. Denn: Die Aktie ist ohnehin in einem massiven charttechnischen Abwärtstrend gefangen. Diese Tendenz hat im Dezember mit einer Meldung zu Bilanzunregelmäßigkeiten ihren Anfang genommen und führte zu einem regelrechten Absturz. Wochenlang haben nun ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...