Die Deutsche Pfandbriefbank, das Nachfolgeinstitut der Hypo Real Estate (HRE), plant für 2018 mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Grund dafür sei die gewachsene Konkurrenz.

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) macht sich angesichts der wachsenden Konkurrenz auf einen Gewinnrückgang gefasst. Das Ergebnis vor Steuern werde auf 150 Millionen bis 170 Millionen Euro zurückgehen, sagte Vorstandschef Andreas Arndt am Mittwoch in München. Das wäre bis zu einem Viertel weniger als die 204 Millionen Euro 2017. Die Prognose sei "bewusst konservativ". Gleichzeitig geht das Nachfolgeinstitut der in der Finanzkrise geretteten Hypo Real Estate (HRE) von einem sinkenden Neugeschäft aus: 10,0 bis 10,5 (11,6) Milliarden Euro seien nur noch zu erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...