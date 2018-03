Zürich (ots) - Der Eigner der Immobiliengruppe Priora investiert

in den USA. Remo Stoffel hält neu über seine Beteiligungsgesellschaft

VV Value Vals neu 10 Prozent der Aktien am Molkereikonzern Dean Foods

mit Sitz in Dallas, Texas, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten

Ausgabe schreibt.



Dean Foods ist der grösste Milchverarbeiter der USA mit 16'000

Mitarbeitern und einem Umsatz von 7,8 Milliarden Dollar. Seit letztem

November hat Remo Stoffel seinen Anteil an Dean sukzessive aufgebaut

und hält inzwischen 9,1 Millionen Aktien zu einem Kaufpreis von 90,5

Millionen Dollar.



Man stehe mit dem Management im Gespräch zur Entwicklung von Dean

Foods, schreibt VV-Value-Vals-Verwaltungsrat und Priora-Chef

Hans-Peter Domanig: «Daher sind wir derzeit angehalten, uns

confidential zu halten.» Man nehme gerne zu einem späteren Zeitpunkt

Stellung, teilt Domanig mit. Auch Dean Foods selbst äussert sich

nicht zum neuen Grossaktionär.



Remo Stoffel selbst hält sich zu seinem Grossinvestment in der

US-Milchwirtschaft ebenfalls bedeckt. Er entwickle seine

unternehmerischen Aktivitäten mit Bedacht Schritt um Schritt. Und

freue sich an ihnen. «Mehr gibt es zurzeit nicht zu sagen», lässt er

schriftlich ausrichten. Aus Stoffels Umfeld ist indes zu hören, dass

er den Dean-Einstieg als «strategisches Investment» betrachte, das

«Teil eines grossen Ganzen» sei.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90