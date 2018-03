Zürich (ots) - Die russische Polizei ermittelt gegen ehemalige

Angestellte des Basler Pharmakonzerns Roche. Sie sollen russische

Ärzte bestochen haben. «Roche Russland wurde mit einer offiziellen

polizeilichen Mitteilung über eine laufende Untersuchung zu

möglicherweise betrügerischen Aktivitäten ehemaliger Mitarbeiter

informiert», sagt Konzernsprecherin Ulrike Engels zur

«Handelszeitung». «Roche arbeitet mit den Behörden zusammen», heisst

es weiter.



Laut russischen Medienberichten stehen vier ehemalige Angestellte

im Zentrum der Untersuchung. Sie standen bis 2014 im Sold von Roche.

Ihre Apartments sind durchsucht worden. Offenbar kam es Anfang Jahr

auch zu Razzien in den Moskauer Büros von Roche. Darauf angesprochen,

sagt Konzernsprecherin Engels: «Alle Mitarbeitenden und alle, die im

Namen von Roche tätig werden, sind zur Einhaltung des Verhaltenskodex

der Roche-Gruppe verpflichtet, unabhängig davon, wo und in welchem

Tätigkeitsbereich sie arbeiten.»



Es ist nicht das erste Mal, dass Roche mit Korruptionsvorwürfen in

Russland konfrontiert ist. Der russische Rivale Biocad streitet sich

mit den Baslern unter anderem deswegen vor einem New Yorker Gericht.



Roche hat den Rechtsstreit in erster Instanz für sich entschieden.

Biocad hat das Urteil aber angefochten und Anfang Februar ein

zweitinstanzliches Verfahren vor dem Appellationsgericht im zweiten

Distrikt von New York angestrebt. «Anhängige Rechtsstreitigkeiten

kommentieren wir nicht», sagt Sprecherin Engels dazu.



