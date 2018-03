Liebe Leser,

E.ON konnte am Mittwoch erneut ein starkes Signal aussenden. Zwar setzte der Kurs etwas zurück. Dennoch ist die Aktie nun in einem stabileren Fahrwasser unterwegs. Chartanalysten sind der Meinung, es bestehe die Chance auf kräftige Kursgewinne, sollten bestimmte Hürden geknackt werden. Konkret: Die Aktie befindet sich nunmehr in einem charttechnischen Erholungsmodus. In den vergangenen Tagen ging es um etwa 5 % nach oben. Zuvor war der Wert bei 8 Euro an eine wichtige Untergrenze ... (Frank Holbaum)

