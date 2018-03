Berlin (ots) - Die SPD ebnet mit ihrem positiven Ergebnis im Mitgliederentscheid am vergangenen Sonntag den Weg für die nächste Große Koalition. Christian Lindner, Vorsitzender der FDP sagt: "Diese Große Koalition wird das Land nicht voranbringen. (...) Union und SPD wollen vor allem den gegenwärtigen Wohlstand verteilen."



Stimmt das? Oder sorgen die Verhandlungserfolge der SPD dafür, dass die Bürger entlastet werden und die Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Nicola Beer, Generalsekretärin der FDP, und Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.



"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT



