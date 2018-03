Liebe Leser,

RWE ist zuletzt immer stärker geworden. In den zurückliegenden Handelssitzungen konnte die Aktie ordentlich zulegen und scheint sich wieder in Richtung eines Aufwärtstrends zu bewegen, meinen charttechnische Experten. Im Detail: die Aktie schaffte ein Plus von fast 1 % und konnte damit die Aufwärtsfahrt nach dem Tiefpunkt bei annähernd 15 Euro weiter fortsetzen. Nun steht der Wert kurz vor der Eroberung einer charttechnischen Hürde im Bereich von 17,50 Euro. Das ist ein positives ... (Frank Holbaum)

