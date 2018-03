Hamburg (ots) -



Der Hamburger Weg begrüßt seinen achten Partner im Team. Aral, die Nummer eins im deutschen Tankstellenmarkt, geht in den Saisons 2017/18 und 2018/19 den Hamburger Weg.



Mit rund 2.500 Stationen verfügt Aral über das größte nationale Tankstellennetz und setzt sich konsequent für die Wertschätzung von unterschiedlichen, individuellen Stärken und Fähigkeiten ein. Dazu wurde 2006 etwa die Unternehmensinitiative 'Charta der Vielfalt' von der Aral Muttergesellschaft BP in Deutschland mitgegründet und seitdem von mehr als 2.700 Unternehmen und Institutionen unterzeichnet. Ziel ist es, dass Organisationen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist.



Ein besonderer Hingucker und Teil der Partnerschaft sind die von Aral herausgegebenen Gutscheinkarten als HSV-Sonderedition, welche zur finanziellen Unterstützung der Stiftung beitragen. Die Sammelkarten gibt es mit den Motiven der aktuellen Profi-Mannschaft sowie ausgewählter HSV-Legenden.



"Mit der Aral AG haben wir einen neuen, starken Partner für den Hamburger Weg gewonnen. Ihr Engagement für Vielfalt in der Unternehmenskultur deckt sich mit den Werten unserer HSV-Stiftung: Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Begeisterung. Somit ist die Aral AG ein idealer Partner. Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit", so Sven Neuhaus, Projektleiter des Hamburger Weges.



Auch Aral zeigt sich erfreut. "Die HSV-Stiftung 'Der Hamburger Weg' und Aral verbinden viele gemeinsame Werte, denen sich Aral als Mitglied der BP Group seit Jahren verpflichtet fühlt und selbst im Unternehmen konsequent lebt und umsetzt", sagt Ralph Sikora, Teamlead Giftcard Business der Aral AG. "Die Projekte des Hamburger Weg aus den Bereichen Bildung, Soziales und Sport sind daher hervorragend geeignet, um ein Zeichen für unser soziales und gesellschaftliches Engagement in Verbindung mit dem Sport zu setzen."



