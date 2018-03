Mehr im neuen Video SchrangTV: Auch ZDF-Intendant Thomas Bellut, schloss sich der Freude Wilhelms an und nannte die Abstimmung in der Schweiz ein "ermutigendes Signal" um eine "pluralistische Gesellschaft" möglich zu machen, in welcher öffentlich-rechtliche Sender, wie Wilhelm das formulierte, für einen "unabhängigen Qualitätsjournalismus" Sorge tragen würden. Wie dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...