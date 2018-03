Berlin (ots) - zur heutigen Erklärung der Europäischen Kommission zum drohenden Handelskonflikt mit den USA äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf: US-Präsident sollte rechtzeitig zur Vernunft kommen



- "Der BDI hält es für vollkommen richtig, dass die EU dem US-Präsidenten sehr deutlich von den geplanten Importbeschränkungen abrät und vor den Risiken für die Wirtschaft und den Welthandel warnt. - Dazu gehört, dass die EU ihre Möglichkeiten aufzeigt, entschieden auf protektionistische Maßnahmen der USA gegen europäische Wirtschaftsinteressen zu reagieren. Es ist entscheidend, dass die EU jeden Schritt im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO gehen will. - US-Präsident Donald Trump sollte noch rechtzeitig zur Vernunft kommen, um Handelskonflikte und unnötige Jobverluste in den USA und rund um die Welt zu vermeiden. In der deutschen Industrie hängt mehr als jeder zweite Arbeitsplatz am Export. - Die deutsche Industrie setzt darauf, dass am Ende beide Seiten das WTO-Recht respektieren und eine Eskalation vermeiden. Dafür müssen alle Beteiligten einen kühlen Kopf bewahren und von Schnellschüssen absehen."



