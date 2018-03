FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat mit Unterstützung von der Wall Street am Mittwoch seine Erholung fortgesetzt. Der deutsche Leitindex schloss mit einem Plus von 1,09 Prozent beim Stand von 12 245,36 Punkten.

Zum Handelsstart hatte noch der Rücktritt von Donald Trumps oberstem Wirtschaftsberater Gary Cohn für Verunsicherung gesorgt. Die Stimmung hellte sich dann aber auf - auch dank guter Daten vom US-Arbeitsmarkt. Zudem machte der US-Aktienmarkt einen Teil seiner anfänglichen Verluste wett. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsschluss noch etwas mehr als ein halbes Prozent im Minus.

Hierzulande gewann der Index der mittelgroßen Werte MDax 0,39 Prozent auf 25 834,99 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,08 Prozent auf 2595,39 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,58 Prozent auf 3377,36 Punkte vor. Auch an den Börsen in Paris und London griffen die Anleger zu.

Insgesamt geht die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt nach einem turbulenten Februar aber weiter. Die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar wiesen darauf hin, dass einer Dax-Erholung bereits jüngst um die 12 300 Punkte die Luft ausgegangen war. Sie sprachen von einer "Bärenmarkt-Rally". Damit sind kurzfristige Erholungen während einer Negativphase gemeint.

Erst am Montag war der Dax bei 11 830 Punkte auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Ein Grund der jüngsten Verunsicherung war die Furcht vor den Folgen eines Handelskonflikts mit den USA gewesen, nachdem US-Präsident Trump Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt hatte. Zudem behalten die Anleger die Zinsentwicklung im Auge.

An der Dax-Spitze zogen die Anteilsscheine der Lufthansa nach einer Kaufempfehlung der Citigroup um 3,70 Prozent an. Das kurzfristige Wachstumspotenzial der Fluggesellschaft ist laut dem Analysten James Ainley nicht ausreichend in den Kurs eingepreist.

Die Papiere der Deutschen Post schafften nach einem schwachen Start den Sprung in die Gewinnzone und retteten in kleines Plus von 0,25 Prozent über die Ziellinie. Der Boom des Online-Versandhandels treibt den Logistiker zwar weiter an. Einige Analysten bezeichneten den Geschäftsausblick dennoch als eher mau.

Im MDax schafften die Aktien des Online-Modehändlers Zalando mit einem Plus von mehr als 3 Prozent nach einem positiven Analystenkommentar den Sprung an die Spitze. Im TecDax schnellten die Papiere des Bausoftware-Anbieters RIB Software um rund 8 Prozent nach oben. Anleger setzen hier schon länger auf gut laufende Geschäfte auch dank internationaler Kooperationen.

Die Papiere des Gabelstapler-Produzenten Jungheinrich knickten hingegen nach einer zurückhaltende Gewinnprognose um fast viereinhalb Prozent ein. Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte waren aber die Aktien des Elektronik-Einzelhändlers Ceconomy . Sie sackten um knapp 7 Prozent ab, nachdem die Analysten US-Bank Morgen Stanley von einer schwierigen Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung gesprochen hatten.

Für die Anteilsscheine von Pfeiffer Vacuum ging es um fast fünfeinhalb Prozent abwärts. Der Pumpen-Hersteller opfert einen Teil seiner Dividende für Investitionen ins Wachstum.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,43 Prozent am Vortag auf 0,46 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 139,30 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,19 Prozent auf 159,46 Punkte zu.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,2398 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2417 (Dienstag: 1,2411) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8054 (0,8057) Euro gekostet./mis/das

--- Von Michael Schilling, dpa-AFX ---

