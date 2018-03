ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat zur Wochenmitte dank einer kräftigen Erholung am Nachmittag den Sprung ins Plus geschafft. Zuvor hatte der sich immer deutlicher abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und ihren wichtigsten Handelspartnern noch für Verluste in der Schweiz gesorgt. Neuer Höhepunkt war der überraschende Rücktritt von Gary Cohn, dem obersten Wirtschaftsberater im Weißen Haus. Cohn galt als erklärter Gegner des protektionistischen Kurses von US-Präsident Donald Trump.

Da Strafzölle letztlich für den Dollar sprechen, zog dieser am Nachmittag zum Franken deutlich an. Der schwächere Franken wiederum, der auch zum Euro nachgab, half mit, den Aktienmarkt in der Schweiz ins Plus zu hieven. Letztlich schwankten Anleger zwischen Hoffen und Bangen, hieß es mit Blick gen USA.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 8.785 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,44 (zuvor: 47,29) Millionen Aktien.

Die in unsicheren Zeiten gesuchten defensiven Pharmaschwergewichte Novartis und Roche legten um 0,7 bzw. 0,6 Prozent zu. Insgesamt gab es nicht viele handelbare Meldungen zu Einzelunternehmen.

In der zweiten Reihe standen Ypsomed im Fokus, die 7,1 Prozent abgaben, damit aber deutlich über dem Tagestief aus dem Handel gingen. Die Titel des Entwicklers von Injektions- und Infusionssystemen gerieten mit einem Bericht über eine mögliche Gewinnwarnung unter Abgabedruck. Doch im Verlauf bekräftigte das Unternehmen seinen Ausblick und die Papiere erholten sich. "Der im November 2017 kommunizierte Ausblick von 60 Millionen Franken für das EBIT im Geschäftsjahr 2017/18 bleibt unverändert", teilte Ypsomed mit.

