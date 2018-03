Die Anleiherenditen werden recht deutlich steigen. Davon sind Ökonomen bei öffentlichen Banken überzeugt. Nur ein Institut schert aus.

Die Lage am Anleihemarkt hat sich gerade in Deutschland wieder etwas beruhigt, aber die entspannten Zeiten sind vorbei. "Die Angst vor steigenden Renditen wird das beherrschende Thema an den Märkten in diesem Jahr sein." Davon ist Joachim Schallmayer, Rentenstratege bei der Dekabank, überzeugt. Und er ist in guter Gesellschaft.

Bei der halbjährlichen Zinsprognose-Pressekonferenz öffentlicher Banken, die der Bundesverband öffentlicher Banken (VÖB) ausrichtet, rechnen die meisten Häuser mit steigenden Renditen. Dekabank, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und NordLB erwarten, dass die zehnjährige Bund-Rendite im September bei einem Prozent liegen wird.

Die BayernLB und die HSH Nordbank rechnen mit 0,9 Prozent, die Helaba mit 0,8 Prozent. Lediglich die DZ Bank erwartet mit 0,7 Prozent eine letztlich unveränderte Bund-Rendite. Im Februar sind die Kurse an den Anleihemärkten deutlich gefallen und ihre Renditen im Gegenzug gestiegen. In den USA rentierte die zehnjährige Staatsanleihe Ende Februar mit bis zu 2,95 Prozent und damit so hoch wie seit mehr als vier Jahren nicht.

Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe zog in der Spitze auf knapp 0,8 Prozent an und erreichte ein Zweieinhalbjahreshoch.

Wie sehr Unruhen an den Anleihemärkten auch auf die Aktienbörsen abfärben, hat sich in diesem Jahr bereits gezeigt. Vor allem im Februar ging es mit den Kursen runter. Der Dax verlor 5,7 ...

