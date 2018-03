FRANKFURT (dpa-AFX) - Die starken Kursschwankungen bei der umstrittenen Digitalwährung Bitcoin gehen weiter. Am Mittwoch ist die Notierung zeitweise wieder unter die Marke von 10 000 US-Dollar gerutscht und erreichte auf der Handelsplattform Bitstamp bei etwa 9850 Dollar den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen. In kurzer Zeit verlor der Bitcoin am späten Nachmittag mehr als sieben Prozent an Wert.

Zuletzt kam es beim Bitcoin mehrfach zu starken Kursbewegungen, ohne dass es eine wirkliche Nachricht gab. Seit Anfang Februar schwankt der Kurs um die Marke von 10 000 Dollar. Im Dezember hatte die Digitalwährung nach einem rasanten Höhenflug bei 20 000 Dollar einen Rekordwert erreicht.

Zuletzt verstärkten sich die Bestrebungen, den Handel mit Bitcoins zu regulieren. Die Meinungen zu Digitalwährungen gehen grundsätzlich stark auseinander. Befürworter loben den technischen Fortschritt und schätzen die Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle.

Kritiker monieren dagegen, dass es sich beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen nicht um Währungen im klassischen Sinne handele, weil zentrale Eigenschaften wie Wertstabilität fehlten. Außerdem wird die hohe Missbrauchsgefahr aufgrund der Anonymität des Zahlungsprozesses kritisiert./jkr/jsl/das

