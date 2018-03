Mainz (ots) - Donnerstag, 8. März 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Lina Beckmann, Schauspielerin



Datenschutz bei Dating-Apps - Wer gibt Kundendaten weiter? Leckeres Gulasch vom Rind - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Mutterglück trotz Nierenerkrankung - Moderne Medizin macht es möglich







Donnerstag, 8. März 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg



Gesundheitsgefahr durch Stickoxide - Bundesumweltamt mit neuer Studie Sierra Leone nach dem Bürgerkrieg - Wiederaufbau für traumatisiertes Land Reiseland Deutschland boomt - Städtereisen weiter voll im Trend







Donnerstag, 8. März 2018, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Streit um die Tafeln - Wenn die Hilfe nicht für alle reicht



Gäste: Annalena Baerbock, B'90/Grüne, Parteivorsitzende Franziska Giffey, SPD, Bezirksbürgermeisterin Neukölln Friederike Sittler, Initiatorin "Laib und Seele" Bernhard Matheis, CDU, Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens



Wer zur Tafel gehen muss, gehört zu den Ärmsten in einem reichen Land: Alleinerziehende, Rentner, Arbeitslose und Asylbewerber. Der Andrang dort wird immer größer und überfordert die Helfer vielerorts. Die Essener Tafel traf eine umstrittene Entscheidung: Vorerst sollen dort nur noch deutsche Kunden neu aufgenommen werden. Der Proteststurm ließ nicht lange auf sich warten: Das sei rassistisch, hieß es. Selbst die Kanzlerin nannte dieses Vorgehen "nicht gut". Spielt man in Essen die Ärmsten gegeneinander aus? Oder muss man diesen Vorwurf eher der Politik machen? Lässt Berlin sowohl die Armen als auch ihre freiwilligen Helfer im Stich? Und was muss der Staat tun, damit es nicht zu einer "Konkurrenz der Bedürftigen" kommt, wie es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier formuliert?



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121