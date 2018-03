Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Berg- und Talfahrt hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch fester geschlossen. An den Börsen ringen die Pessimisten und Optimisten um die Vorherrschaft. Heute haben sich die Optimisten durchgesetzt - sie hoffen darauf, dass US-Präsident Donald Trump die angekündigten Strafzölle nicht oder nicht im vollen Umfang umsetzen wird.

Der Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters im Weißen Haus und überzeugten Freihändlers, Gary Cohn, belastete nicht nachhaltig. Im Handel geht man aber von einer Fortsetzung des volatilen Geschäfts aus. Der DAX gewann 1,1 Prozent auf 12.245 Punkte, wobei auch ein leicht auf 1,2400 Dollar nachgebender Euro etwas stützte.

Laue Zahlen und Ausblick von Deutsche Post

Deutsche Post blieben mit plus 0,2 Prozent hinter dem Gesamtmarkt zurück. Der Logistiker hat im vierten Quartal aufgrund des Online-Bestellbooms, florierenden Welthandels und gutem Kostenmanagement operativ zwar mehr verdient und den Umsatz gesteigert, die Erwartungen der Analysten erfüllte der DAX-Konzern aber dennoch nicht ganz. Auch der Ausblick für 2018 wurde als etwas enttäuschend eingestuft.

Lufthansa stiegen dagegen um 3,7 Prozent auf 27,75 Euro. Die Citi-Analysten haben die Aktie mit einem Kursziel von 35 Euro zum Kauf empfohlen. Morgan Stanley hat das Kursziel für Ceconomy auf 8 Euro gesenkt. Die Aktie schloss darauf 6,9 Prozent schwächer mit 10,09 Euro. Puma zogen um 3,4 Prozent an. Hier hatte Goldman Sachs zum Kauf geraten.

Bei der Deutschen Pfandbriefbank wurde der gewohnt konservative Ausblick an der Börse bemängelt. Die Bank peilt für 2018 ein Ergebnis vor Steuern von 150 bis 170 Millionen Euro an, Analysten erwarteten im Konsens bislang rund 10 Prozent mehr. Die Aktie gab um 2 Prozent nach.

RTL verloren 1,5 Prozent. Die Geschäftsjahresergebnisse lagen laut Jefferies leicht über den Konsenserwartungen. Die Unternehmensprognose 2018 gehe von einem Umsatzwachstum von 2,5 bis 5 Prozent und einem weitgehend stabilen Gewinnwachstum Wachstum aus. Letzteres liege leicht unter den Konsensschätzungen.

Gute Nachfrage nach Börsenneulingen trotz hoher Volatilität

Ein starkes Interesse gibt es unterdessen am Börsengang von Healthineers, der am 16. März erfolgen soll. Nach dem Ende des ersten Tag der Zeichnungsfrist liegen offenbar bereits Aufträge für 130 Millionen Aktien vor. Damit sei das Angebotsvolumen der Siemens-Medizintechniktochter bereits einmal gezeichnet, hieß es. Die Aktien können noch bis zum 15. März gezeichnet werden in der Angebotsspanne von 26 bis 31 Euro. Bei Lang & Schwarz wurde die Aktie zum Börsenschluss bei 35,85 Euro gehandelt. Siemens gewannen 0,5 Prozent.

Als positiv für den DWS-Börsengang bewerteten Händler, dass sich laut "FAZ" der japanische Versicherungskonzern Nippon Life mit knapp 10 Prozent an der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank beteiligen will. "Strategisch wäre das ein kluger Schritt", hieß es. Denn die DWS sei in Asien bisher kaum präsent, nur 5 Prozent der Kundengelder kämen aus dem asiatischen Raum. Deutsche Bank stiegen um 2,4 Prozent.

Positiv kam am Markt die Dividendenpolitik der Cewe Stiftung an. Die Dividende steigt auf 1,85 Euro von 1,80 Euro. Das ist die neunte Dividendenerhöhung in Folge. Die Dividendenrendite beträgt damit 2,3 Prozent. Cewe gewannen 3,4 Prozent. Negativ wurde dagegen die Dividendenkürzung bei Pfeifer Vacuum gesehen - die Aktie verlor 5,4 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 91,2 (Vortag: 107,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,72 (Vortag: 4,01) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.245,36 +1,09% -5,20% DAX-Future 12.243,50 +1,10% -4,74% XDAX 12.246,57 +0,79% -4,78% MDAX 25.834,99 +0,39% -1,40% TecDAX 2.595,39 +1,08% +2,62% SDAX 12.074,42 +1,03% +1,58% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,49 33 ===

