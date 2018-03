DAX-Anleger schöpfen Mut, Lufthansa-Aktie hebt endlich ab

Die anhaltenden Diskussionen um einen möglichen Handelskrieg sorgten dafür, dass der DAX einen schwachen Auftakt in den heutigen Mittwochhandel verbuchte. Allerdings beruhigten sich Investoren am deutschen Aktienmarkt auch wieder und begannen neuen Mut zu schöpfen.

Das war heute los. Für den DAX ging es zeitweise um rund 0,7 Prozent nach unten. Dabei konnte die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkte denkbar knapp verteidigt werden. Dieser kleine Erfolg dürfte zu der darauffolgenden deutlichen Kurserholung im wichtigsten deutschen Börsenbarometer beigetragen haben. Trotzdem dürfen sich Anleger nicht zu sicher fühlen. Das Thema Handelskrieg dürfte uns noch eine Weile beschäftigen.

Das waren die Tops & Flops. Der größte DAX-Überflieger war heute im wahrsten Sinne des Wortes die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Das Papier profitierte von einem positiven Analystenkommentar und hob zeitweise um deutlich mehr als 4 Prozent ab. Endlich, dürften sich viele Investoren gesagt haben. Nachdem die Lufthansa in 2017 noch die mit Abstand beste DAX-Performance hinlegen konnte, sah es in 2018 bislang noch nicht so rosig aus.

