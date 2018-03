Frauen machen den Fehler, Männer zu kopieren, sagt Headhunterin Christina Virzí. Sie erklärt, woran es liegt, wenn Frauen keine Karriere machen.

In deutschen Chefetagen sind Frauen immer noch unterrepräsentiert, wie mehrere Studien zeigen. Personalberaterin Christina Virzí hat sich mit ihrer gleichnamigen Firma auf die Vermittlung von Vorstands- und Aufsichtsratsmandaten spezialisiert. Im Interview erklärt sie, warum heutzutage nur wenige Frauen Karriere machen und was Unternehmen dagegen tun können.

Frau Virzí, warum finden immer noch so wenige Frauen den Weg in die Chefetagen? Schließlich haben Frauen bessere Schulabschlüsse und die Hälfte aller Studierenden sind weiblich.Frauen drängen weniger offensiv in Führungspositionen, sondern wollen eher entdeckt werden. Es liegt aber auch an der Partnerwahl. Frauen ziehen sich gerne den Schuh an, Beruf und Familie alleine zu schultern.

Aber auch kinderlose qualifizierte Frauen starten nicht unbedingt im Management durch. Woran liegt das?Ob Kinder oder nicht: Man muss es wirklich wollen. Dann ist auch Nachwuchs kein Karrierehindernis mehr.

Liegt es an den falschen ...

