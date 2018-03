Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Georgie Chapple - Singer-Songwriterin aus London wird musikalische Europa-Botschafterin(press1) - 7. März 2018 - Georgie Chapple (26) unterstützt den ESC fürSchüler und Nachwuchsacts - "Welcome To Europe"Deutsch-Britische Singer-Songwriterin wird musikalische Europa-BotschafterinEinsendeschluss ist der 1. Mai - Finale am 21. Juni 2018 im Europa ParkRustStuttgart/London. Während Großbritanniens Premierministerin Theresa Mayden Ausstieg Großbritanniens von der EU weiter vorantreibt, wurde jetzteine Singer-Songwriterin aus London zur musikalischen Botschafterin des11. "Welcome To Europe" - Songcontests für Schüler und Nachwuchsactsernannt: Georgie Chapple (26 - "Met You Yet" ), aufgewachsen bei Kulmbachund seit sieben Jahren in als Vocal-Coach in London lebend, will mit ihremEngagement Jugendliche konkret zum Komponieren und Musikmachen motivieren -und gerade auch den europäischen Gedanken und deren Werte stärken. Nochbis zum 1. Mai 2015 können musikbegeisterte Jugendliche unterhttp://www.welcometoeurope.eu Songs für Toleranz, Völkerfreundschaft undgegen Fremdenhass, Homophobie und Gewalt einsenden. Die vier besten werdenbeim großen Finale am 21. Juni 2018 im Europa Park Rust live vorgestellt,der Sieger erhält eine weltweite Veröffentlichung, Promotionunterstützungdurch die 7us Media Group GmbH.Charlie Chapple, als bekennende Europäerin mit einem Deutschen und einemBritischen Pass ausgestattet, freut sich schon auf die Einsendungen:"Musik kennt ja keine Grenzen - sowohl sprachlich als auch stilistisch istbei diesem Wettbwerb alles möglich: vom englischen Rap bis zumfranzösischen Chanson, von deutschem Hardrock bis zur italienischenBallade." Einzige Voraussetzung: es sollte thematisch um ein Thema gehen,dass die Kids in Europa bewegt - egal ob Reisen oder eine europäischenLiebesgeschichte!"Der beliebte Songcontest wird von der Firma 7us media group GmbH imAuftrag der Aktionsgemeinschaft "Artists For Europe e.V." inZusammenarbeit mit dem Kultusministerium Baden Württemberg alljährlich imEuropa Park Rust veranstaltet. Mitmachen können Musikerinnen und Musikerbis zu 26 Jahre. Agnes Russo von der Winnender Aktionsgemeinschaft"Artists For Europe e.v.: "Mehr als 1000 Songs wurden in den vergangenJahren bereits eingereicht, mehr als 10 000 Musiker - und Musikerinnendadurch zum Komponieren gebracht".Im vorigen Jahr gewann die damals in Aberdeen lebende Sängerin Ariane Veramit ihrem Song "Tolerance". Die 21-jährige Singer-Songwriterin trat ingleich drei TV-Sendungen auf, gab mehrere Radiointerviews und schaffte esmit ihrem Song bis in die Amazoncharts. In diesem Jahr wird sie auch vordem Europäischen Parlament auftreten.Informationen und Teilnahmebedingungen unter http://www.welcometoeurope.euDie Beiträge sind als mp3 zusammen mit einer Biografie der mitwirkendenMusiker und/oder Bearbeiter an folgende emailadresse zu schicken:mailto:info@sevenus.deOder per Post auf CD an:"Artists For Europe" c/o7us Media Group GmbHA.-Kärcher-Str. 1071364 WinnendenEinsendeschluss ist der 1. Mai 2018Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.derer_1519292872.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Georgie Chapple - Britische Sängerin wird Europa-Botschafterin (jpg,1721 KByte)[Quelle/Bildnachweis: 7us]Für Informationen: "Welcome To Europe" c/o Derer Consulting, Alfred-Kärcher-Str.10, 71364 Winnenden; Ansprechpartner: Hans Derer, Tel: 071959078080; Fax: 07195 9078079; e-mail: mailto:info@derer-consulting.de;http://www.derer-consulting.de;Der Europäische Songwettbewerb "Welcome To Europe" wurde 2007 von demDonaueschinger Musikproduzenten Rolf Wetzel und dem Verleger Hans Derergegründet, der seit 2008 auch den Musikwettbewerb "Welcome To Europe"veranstaltet.Derer Consulting selbst widmet sich der Konzeption und Durchführung vonMarketing - und Promotionkampagnen im Musik-und Medienbereich. InhaberHans Derer bündelt darin die Aktivitäten seines gewachsenen Presse-undPromotion-Networks sowie des Musikverlages "Garden of Music". Seit 1.1.ist Derer auch Geschäftsführer der Musikfirma 7us media GmbH, mit denLabels 7 hard, 7jazz und 7skillz.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

