Die Deutsche Bank hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Presseberichten über einen möglichen Börsengang des Lkw-Geschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Berichte unterstützten seine These, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartung eines Börsengangs der Lkw-Sparte sei ein wesentlicher Grund für seine Kaufempfehlung. Der Bereich könnte mehr als 22 Milliarden Euro wert sein./mis/gl Datum der Analyse: 07.03.2018

