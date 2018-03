Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Einen ATXFive-Titel, besser gesagt dessen IR-Chef, haben wir gestern besucht. Hintergrund: Im Rahmen unserer Number One Awards https://boerse-social.com/numberone/2017 für 2017 wurde die Leistung der OMV in den Bereichen Kapitalmarkt-Kommunikation, Recht und Emissionen in den vergangenen Jahren (zB 1-Mrd.-Euro-Bond 2017) ausgezeichnet. Der Tombstone wurde gestern vom Award-Partner Christoph Moser (Weber & Co.) an den von der BASF kommenden IR-Chef der OMV, Florian Greger, im 19. Stock des OMV-Headquarters bei der Krieau übergeben. Begleitend hatten wir einen guten, relaxten Talk rund um die Metamorphose der OMV in den vergangenen Jahren, die Ölpreisabhängigkeit wurde ja deutlich abgebaut.

