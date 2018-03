London - Europas Börsen haben am Mittwoch trotz der Sorge um eine Zuspitzung eines internationalen Handelskonflikts zugelegt. Der schwach gestartete EuroStoxx 50 machte bis zum Mittag seine Verluste wett und zog anschliessend weiter an. Zum Schluss stand der Leitindex der Eurozone 0,58 Prozent im Plus bei 3377,36 Punkten. Für den französischen CAC 40 ging es letztlich um 0,34 Prozent auf 5187,83 Punkte hoch und der britische FTSE 100 gewann 0,16 Prozent auf 7157,84 Zähler.

Im Tagesverlauf hätten die Sorgen etwas abgenommen, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets. Die Anleger warteten ab, ob US-Präsident Donald Trump mit den angedrohten Importzöllen auf Stahl und Aluminium wirklich ernst mache. Zunächst hatte der Rücktritt von Gary Cohn, seinem obersten Wirtschaftsberater, die Erwartungen bezüglich der Konfliktbereitschaft Trumps noch steigen lassen. ...

