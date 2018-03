Liebe Leser,

Geely hatte zuletzt mit dem Kauf von Daimler-Anteilen für Aufmerksamkeit gesorgt. Damit wurde ein kurzzeitiger Hype ausgelöst, der nun nach Meinung von charttechnischen Analysten zumindest wieder etwas auf der Kippe stehen könnte. Denn: Die Aktie ist insgesamt in einem übergeordneten und relativ stabilen Seitwärtstrend mit kräftigen Ausschlägen in beide Richtungen. Allerdings ging es am Mittwoch minimal nach unten, womit sich die Geely-Aktie ersten Unterstützungen nähern könnte. ... (Frank Holbaum)

