Wegen Produktionskürzungen beim A380 und Verzögerungen beim Militärtransporter A400M stehen bei Airbus insgesamt 3720 Stellen in Gefahr. Die meisten betroffenen Mitarbeiter könnten aber im Konzern bleiben.

Beim europäischen Flugzeugbauer Airbus sind bis zu 3720 Stellen in Gefahr. Die Gründe dafür sind die schwache Nachfrage nach dem Prestigemodell A380 und Verzögerungen beim Militärtransporter A400M, wie Airbus am Mittwoch mitteilte. Für die meisten betroffenen Mitarbeiter könnten aber voraussichtlich im Konzern andere Arbeitsplätze gefunden werden - für Baureihen wie den A320 und den A350, wo die Produktion hochgefahren werden soll, sagte ein Sprecher. Das gilt in Deutschland vor allem für Hamburg. In Bremen und Augsburg werde das schwieriger, hieß es in Unternehmenskreisen. Dort müssten die Betroffenen umziehen.

Insgesamt seien in Deutschland 1925 Beschäftigte betroffen, deren Stellen wegfielen oder verlagert werden sollten, sagte der Chef der französischen Gewerkschaft Force Ouvriere, Jean-Marc Escourrou, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...