Wer hat das nicht schon selbst gemacht: Der Magen drückt, es zwickt im Rücken, auf der Haut ein Ausschlag - statt zum Hausarzt zu gehen, kann man doch schnell mal im Internet nach einer möglichen Ursache googlen. Es gibt unzählige Online-Portale, Gesundheitsforen und Internet-Ärzte. Aber bringen die auch was? Oder macht sich der Patient am Ende nur verrückt, weil hinter vielen Symptomen auch eine ernsthafte Erkrankung stecken könnte? Ärzte wie Michael Fink aus Gebhardshain im Westerwald berichten, dass Patienten sie immer wieder mit Eigendiagnosen aus dem Internet konfrontieren - nicht immer liegen die Patienten richtig. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" macht den Test: Wie zuverlässig ist Dr. Google? Gibt es seriöse Internetseiten, die weiterhelfen?



Weitere Themen der Sendung:



- Demo in Kandel - Sympathisieren Teile der AfD mit den Rechten?



- US-Depot bei Germersheim - Wie gut wird das Gefahrstofflager überprüft?



- "Zur Sache"-PoliTrend: Wie ist die politische Stimmung im Land?



Moderation: Britta Krane



