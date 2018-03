Frankfurt (ots) - Mach langsam, wenn es schnell gehen soll, lautet ein Spruch in der Bundeswehr. Die Bundesregierung hätte ihn beherzigen sollen. Denn bei dem Beschluss, sechs Auslandseinsätze der Truppe zu verlängern und teils auszuweiten, passt vieles nicht zusammen. In Afghanistan sollen nach dem teilweisen Abzug von Soldaten im Jahr 2015 zusätzliche Uniformierte dafür sorgen, dass die Ausbilder ihre Mission erfüllen können. Aufständische haben mit ihren Attacken das Land unsicherer gemacht und damit den Aufbau behindert. Dies ist nicht neu bei dem Einsatz, der für Deutschland 2002 begann. Doch statt mit den immer gleichen Mitteln auf die komplexe Lage am Hindukusch zu reagieren, sollte gefragt werden, was bisher erreicht wurde und was verbessert werden muss. Ministerin Ursula von der Leyen sagt gerne, Deutschland müsse international mehr Verantwortung übernehmen. Sie wird ihrer Verantwortung gegenüber den Soldaten und den Bürgern mit diesen Konzepten für die Einsätze nicht gerecht.



OTS: Frankfurter Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/10349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_10349.rss2



Pressekontakt: Frankfurter Rundschau Ressort Politik Telefon: 069/2199-3222