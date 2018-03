Zürich (ots) - US-Präsident Donald Trump will ein

milliardenschweres Programm zur Erneuerung der Infrastruktur

auslösen. Dabei sollen auch Schweizer Unternehmen zum Zuge kommen,

sagt Edward McMullen, Amerikas Botschafter in Bern, in der

«Handelszeitung». Die Schweiz habe schliesslich ausgezeichnete

Firmen, darunter Tunnelbauer oder Zementhersteller. «Von den

Ausschreibungen für das Infrastrukturprogramm dürfte die Schweiz

unglaublich profitieren», ist er überzeugt.



