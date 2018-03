Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich/Berlin (pts043/07.03.2018/19:05) - Qatar Airways hat am Eröffnungstag der ITB Berlin, der weltgrössten internationalen Reisemesse, erneut die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker kündigte eine Erweiterung des Streckennetzes um 16 Destinationen an und enthüllte einen neuen Messestand. Die Enthüllungszeremonie für den Stand der Airline fand noch vor der Pressekonferenz statt. Herr Al Baker begrüsste sowohl internationale Medien als auch Würdenträger wie den qatarischen Botschafter in Deutschland Scheich Saoud Bin Abdulrahman Al Thani. Auf der Pressekonferenz von Qatar Airways, an der rund 200 internationale Medien teilnahmen, kündigte Al Baker eine Reihe von neuen globalen Destinationen für das Streckennetz der Fluggesellschaft an. Zudem gab er bekannt, dass Qatar Airways der erste Golf-Carrier sein wird, der Direktflüge nach Luxemburg anbietet. Zu den neuen Destinationen zählen London Gatwick und Cardiff, Vereinigtes Königreich; Lissabon, Portugal; Tallinn, Estland; Valletta, Malta; Cebu und Davao, Philippinen; Langkawi, Malaysia; Da Nang, Vietnam; Bodrum, Hatay und Antalya, Türkei; Mykonos und Thessaloniki, Griechenland sowie Málaga, Spanien. Die Einführungen spiegeln die grossen Expansionspläne der Airline wider. Ausserdem werden die täglichen Flüge nach Warschau, Polen; Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam; Prag, Tschechien und Kiew, Ukraine verdoppelt. Die täglichen Flüge nach Madrid und Barcelona, Spanien und auf die Malediven werden sich verdreifachen. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker verkündete: "Qatar Airways freut sich besonders über die fortgeführte Expansion mit einer bedeutenden Anzahl neuer Destinationen, die 2018 und 2019 in unser globales Netzwerk aufgenommen werden. Dies ist ein direkter Ausdruck unseres Engagements, Reisende auf der ganzen Welt in einer Weise zu verbinden, die für sie sinnvoll und praktisch ist. Wir sind entschlossen, unsere ehrgeizige Expansionsstrategie fortzusetzen, um unseren Passagieren so viel Auswahl wie möglich zu bieten und sie an jeden Ort der Welt zu bringen, zu dem sie gerne reisen möchten." Ausserdem sprach er über die Blockade gegen Qatar: "Während der Blockade wird Qatar Airways nach vorne gehen und seine Erweiterung fortsetzen. Wir werden weiterhin unser Land versorgen und als stolze Nation daran wachsen. Diese Blockade machte unser Staatsoberhaupt zu einer Ikone des Widerstandes. Heute sind wir unabhängiger, als noch vor neun Monaten. Wir sind sehr widerstandsfähig und Qatar Airways wird auch in den kommenden Jahren wachsen und unsere Flagge überall auf der Welt repräsentieren." Der Stand wurde mit einem "Augmented Reality" Konzept entworfen und verfügt über einen 360-Grad-Digitalbildschirm. Dieser umrundet den gesamten Stand und zeigt eine typische Fünf-Sterne-Reise von Qatar Airways. Technische Besonderheiten wie das interaktive Entertainment-System ermöglichen es den Gästen, sich virtuell in einen der Business-Class-Sitze der Airline zu setzen. Zudem ist die patentierte, preisgekrönte "First in Business Class" Kabine der Airline, die Qsuite, im Original am Stand ausgestellt. Weitere Entwicklungen für das kommende Jahr wurden diskutiert, darunter Ergänzungen des Sport-Sponsoring-Portfolios der Fluggesellschaft. Qatar Airways ist bereits offizieller Sponsor vieler hochkarätiger Sportveranstaltungen, darunter die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Qatar und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Damit möchte die Airline vermitteln, dass Sport auf ganz vielen Ebenen das Potenzial hat, Menschen zusammenzubringen. Dies ist eine Botschaft, die im Mittelpunkt der eigenen Markenbotschaft der Fluggesellschaft steht - Going Places Together. Qatar Airways lädt diese Woche alle Gäste der ITB dazu ein, ihren interaktiven Messestand in Halle 2.2, Nr. 207 und 208 zu besuchen. Besucher können sich in der preisgekrönten Qsuite entspannen, die am Stand ausgestellt ist. Passendes Bildmaterial finden sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157688552000970 Medienstelle panta rhei pr gmbh Tel.: +41 (0)44 365 20 20 Dr. Reto Wilhelm: r.wilhelm@pantarhei.ch Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan: eduverge@uk.qatarairways.com Über Qatar Airways Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Qatar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 21. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von über 200 Flugzeugen, die über 150 Ferien- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Die Fluggesellschaft hält auch weiterhin an ihren Expansionsplänen für 2018 fest. Dazu zählt die Einführung der Routen nach Canberra (Australien), Penang (Malaysia), Pattaya (Thailand) sowie viele weitere. Qatar Airways wurde bereits viermal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet, zuletzt im Juni 2017. Zusätzlich wurde sie im Jahr 2017 mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste First Class Airline Lounge und als beste Airline im Nahen Osten ausgezeichnet. Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14'250 An- und Abflügen täglich. Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen bis zu 3000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit dem A350, A380, A319, B787 Dreamliner sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben. Qatar Airways, der offizielle FIFA-Partner, ist ebenfalls offizieller Sponsor vieler Spitzensportveranstaltungen, darunter die WM 2018 und 2022. Die Airline ist im Einklang mit den Werten des Sports, Menschen zusammenzubringen. Dies ist auch der Kern ihrer Markenbotschaft - Going Places Together. Qatar Airways Cargo ist das drittgrösste Luftfrachtunternehmen der Welt. Es beliefert über den Knotenpunkt Doha mehr als 60 exklusive Frachtziele. Die Cargo-Flotte umfasst momentan acht Airbus 330F, 13 Boeing 777 Frachter und zwei Boeing 747 Frachter. In der Schweiz fliegt Qatar Airways seit 2004 den Flughafen Zürich an. Im Juni 2007 ist die Destination Genf hinzugekommen. Die Verbindungen werden täglich angeboten. Zudem wird der Flughafen Basel zweimal wöchentlich von Qatar Airways Cargo angeflogen. Mit dem "Pharma Express" werden die wichtigen pharmazeutischen Industriestandorte Basel und Brüssel mit der Welt verbunden.

