Liebe Leser,

Aixtron konnte am Mittwoch an den Märkten vollends überzeugen. Die Aktie ist um mehr als 3 % nach oben geklettert und nimmt nun die Position ein, die der Wert erst vor wenigen Tage innehatte: Es geht um ein neues Top und dann eine massive Kurssteigerung in Höhe von 20 %. Im Einzelnen: Die Aktie konnte nun mit dem Plus wieder überzeugen, nachdem es zuletzt innerhalb von einer Woche um gut 5 % nach unten gegangen war. Damit hatte die Aktie das 2-Wochen-Plus von über 25 % etwas ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...