Donnerstagfrüh präsentiert Continental seine Bilanz für 2017. Die Zahlen dürften wenig überraschen - etwas anderes wird spannender.

Bei einer Bilanzpressekonferenz richtet sich der erste Blick auf die Zahlen. Doch bei Continental wird es am Donnerstagvormittag etwas anders als üblich sein. Im Januar hatte der Zulieferkonzern aus Hannover angekündigt, dass es in diesem Jahr einen Umbau des Unternehmens geben könnte. Oder dass Conti Teile auslagert und an die Börse bringt.

Bis zur Jahresmitte, so damals die Ankündigung von Finanzvorstand Wolfgang Schäfer im Gespräch mit dem Handelsblatt, werde voraussichtlich eine Entscheidung getroffen.

Auslöser der Überlegungen ist die grundlegende Neuausrichtung der Automobilindustrie mit Elektrifizierung und Digitalisierung. Eine neue Struktur soll dafür sorgen, dass sich Continental besser auf die Megatrends einstellt - und über einen Teilbörsengang vielleicht auch noch etwas Geld verdient.

Mit den ganz "heißen News" aus Hannover wird am Donnerstag allerdings noch nicht zu rechnen sein. Das Conti-Management braucht noch etwas Zeit für seine Entscheidung. Außerdem muss in die Beschlüsse der Haupteigentümer - die Familie Schaeffler - mit eingebunden sein. "Der Vorstand könnte allerdings zumindest ein paar Indikationen geben, wohin die Reise am Ende ...

