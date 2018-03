Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Ambrosus, die weltweit führende Blockchain-IoT-Lösung für Qualitätssicherheit in den Lebensmittel- und Pharmaindustrien, und die Swiss Coffee Alliance, eine Handelsgruppe, die Kaffeeproduzenten durch wissenschaftliche und technologische Expertise unterstützt, haben eine bahnbrechende neue Partnerschaft bekanntgegeben.



Durch die Kombination der proprietären Sensor-to-Blockchain-Technologie von Ambrosus und des umfangreichen Netzwerks von Bauern, Röstern, Produktentwicklern, Herstellern und Einzelhändlern der SCA birgt diese Partnerschaft das Potenzial, den 81 Mrd. $ schweren Weltmarkt für Kaffee zu transformieren und neue betriebliche Effizienzen aufzutun.



Angel Versetti, CEO von Ambrosus, sagte: "Die Swiss Coffee Alliance ist europaweit und auch weltweit eine der größten Kaffeehandelsgruppen. Sie spielt eine führende Rolle bei der Import-/Exportdynamik dieses Marktes. Wir freuen uns darauf, bei der Integration der Ambrosus Blockchain in die Beratungs-Infrastruktur der Alliance zu helfen. Auf diese Weise können wir gemeinsam den nachhaltigen Wandel voranbringen und Transparenz und Vertrauen quer durch die Wertschöpfungsketten der weltweiten Kaffeeproduktion stärken."



Claudinei Monteiro, Chief Technology Officer der SCA, teilt die Begeisterung von Versetti: "Dies ist wahrlich eine transformative Partnerschaft und ein Paradebeispiel für die Idee und den Geist des schweizerischen Erfindungsreichtums. Auf Grundlage der fundierten Marktkenntnis der Swiss Coffee Alliance und der branchenführenden, dezentralisierten Versorgungskettenlösung von Ambrosus werden wir ein Ökosystem mit Fokus auf Rentabilität und Gleichberechtigung errichten, von dem alle Beteiligten der Produktionskette profitieren werden. Dabei stehen alle diejenigen im Mittelpunkt, die von der Wall Street in Stich gelassen wurden."



Mit der Partnerschaft soll ein zentrales Ungleichgewicht in der Wertschöpfungskette der weltweiten Kaffeeproduktion berichtigt werden: die unethische Gewinnverteilung quer durch das Ökosystem. Zwischen 1991 und 2016 sind die Umsätze auf dem weltweiten Kaffeemarkt von 30 Mrd. $ auf 81 Mrd. $ geklettert. Im gleichen Zeitraum ist laut Fairtrade International das Einkommen von Kleinbauern im Kaffeesektor von 40 Prozent auf unter 10 Prozent geschrumpft.



Noch alarmierender ist die Tatsache, dass die Bauern in den wichtigsten Ursprungsländern (Brasilien, Kolumbien, Vietnam und Indonesien, von hier stammen 60 Prozent der weltweiten Kaffeeproduktion) in Armut leben und kaum genug verdienen, um ihre Produktionskosten zu decken.



Wenn man zudem noch an die notorischen Preisschwankungen auf dem Kaffeemarkt und die Bedrohung der Ernten durch den Klimawandel denkt, wird schnell klar, dass die Versorgungsketten der weltweiten Kaffeeproduktion umgestaltet und gestärkt werden müssen, damit die wehrlosen - wenn nicht ausgebeuteten - Produzenten eine faire Chance bekommen.



Das Ungleichgewicht in der Wertschöpfungskette des Kaffeemarkts ist das Problem, durch das Ambrosus und die SCA zusammengefunden haben. Durch die Zusammenführung der fortschrittlichen Blockchain-Technologie und intelligenten Sensorhardware von Ambrosus und der Marktexpertise der SCA errichtet diese Partnerschaft das Fundament für eine Lieferkette, die den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung legt.



Letztendlich besitzt diese Allianz das Potenzial, die Anbau-Lieferketten effizienter zu gestalten mit dem Ziel, die Bedürftigsten vor unberechenbaren Marktfluktuationen und dem menschengemachten Klimawandel zu schützen.



Ambrosus und die Swiss Coffee Alliance stehen einer Bewegung voran, die für 2018 ein fruchtbares Jahr für einen Markt verspricht, der sich durch die Fusion von Blockchain und IoT-Innovation auf ein bislang undenkbares Gleichgewicht zubewegt.



Informationen zu Ambrosus



Ambrosus sitzt im Herzen des bekannten schweizerischen "Crypto Valley" und ist das weltweit führende Unternehmen für auf Blockchain basierende IoT-Netzwerke für die Lebensmittel- und Pharmaindustrien. Über sein AMB-NET-Portal ermöglicht Ambrosus den sicheren und reibungslosen Dialog zwischen Sensoren, Distributed Ledgers und Datenbanken, um die Transparenz und Qualitätssicherheit von Lieferketten zu optimieren. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Schweizer Kanton Zug.



Informationen zur Swiss Coffee Alliance



Die Swiss Coffee Alliance stellt wissenschaftliche, technologische und Innovationsexpertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kaffeeproduktion bereit - von Bauern und Röstern bis hin zu Produktentwicklern, Hersteller und Einzelhändlern.



Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, ihr Produktlebenszyklus-Management zu verbessern und die nächste Innovation zur Marktreife zu bringen. Die Swiss Coffee Alliance pflegt enge Partnerschaften mit Spitzenorganisationen in Forschung und Entwicklung und ist einzigartig positioniert, um Kunden rundum zu unterstützen - von Konzepterstellung über Design und Technik bis hin zu Herstellung und After-Sales.



