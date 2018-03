Die Drohnenangriffe des US-Militärs in Afghanistan gehen weiter: In einer Koranschule in der Provinz Kunar wurden 27 Taliban-Kämpfer getötet.

Bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff des US-Militärs sind im Osten Afghanistans 27 Kämpfer der radikalislamischen Taliban getötet worden. Die Taliban hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einer Koranschule im Bezirk Schultan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...