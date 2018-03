Wohnungen und Häuser sind für Vermögende eine sichere Bank in der Geldanlage. In welchen Städten sie besonders gerne investieren.

London steht im Fokus, nicht nur politisch, sondern auch finanziell. Die britische Hauptstadt gilt als eine der wenigen Finanzhauptstädte der Welt. Das reizt auch reiche Investoren.

Hier haben sie in den vergangenen Jahrzehnten einen sicheren Anker für Investments gesucht. Der Londoner Wohnungsmarkt galt als sichere Bank. Der Brexit hat dieses Verständnis jedoch ins Wanken gebracht.

Tatsächlich hatten Londoner Makler im vergangenen Oktober das erste Mal seit der Finanzkrise 2009 wieder sinkende Immobilienpreise registriert. Nun zeigt auch der aktuelle Knight Frank Wealth Report für Luxusimmobilien einen Knick in der Aufwärtskurve: Im vergangenen Jahr sind die Preise für Luxuswohnungen um 0,5 Prozent gefallen.

Die Experten der Immobilienberatungsgesellschaft Knight Frank nehmen es indes gelassen. Sie glauben, dass Londons Wohnungen auch weiter heiß begehrt sein werden.

Nicht zuletzt weil die Nachfrage nach Immobilien ungebrochen groß bleibt. Im vergangenen Jahr waren bei Vermögenden nur Aktien noch begehrter.

Für den Wealth Report wurden Preisdaten ausgewertet und Befragungen von Family Offices und Investoren vorgenommen. Daraus geht hervor, dass Vermögende ihre Aktiendepots 2017 gegenüber 2016 um 52 Prozent aufgestockt haben, bei den Immobilieninvestments um 40 Prozent. Damit liegt das seit jeher als solide geschätzte "Betongold" noch knapp vor Trendthemen wie Private Equity, also Unternehmensbeteiligungen.

Unter den Städten heißt der klare Spitzenreiter New York. Die US-Metropolen konnte sich in allen vier Bereichen des "City Wealth Indexes" durchsetzen, in den die Zahl der Vermögenden, das Investmentinteresse, Lifestyle wie Luxus-Hotels und -Restaurants sowie die wirtschaftlichen Zukunftsaussichten einfließen.

Schon auf Rang zwei folgt London. "Der Brexit scheint wenig Auswirkung auf Londons Ansehen zu haben", urteilen die Autoren der Studie.

Der Einzelbereich Investment zeigt, wo die Reichen ihr Geld im vergangenen Jahr angelegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...