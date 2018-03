Die Lobbyisten deutscher Firmen beißen sich an der protektionistischen US-Regierung die Zähne aus. Selbst Diplomaten können nicht mehr helfen. Wie Europas Wirtschaft gegen die US-Zölle Sturm läuft - und scheitert.

Die Vertreter deutscher Firmen in Washington haben schon bessere Zeiten erlebt als unter Donald Trump. Aber manchmal ist es bereits schlimm - und wird dann einfach noch schlimmer. So wie in dieser Woche: Da verkündete der US-Präsident seine klare Absicht, Strafzölle auf Stahl und Aluminium einzuführen. Es war jener Moment, in dem auch den Optimisten unter den Lobbyisten klar wurde, dass all ihre Arbeit, das Anzapfen aller verfügbaren Kanäle, umsonst war. Zumindest vorerst.

Entsprechend niedergeschlagen sitzt ein Firmenvertreter wenige Tage nach der Handelskriegserklärung in seinem Büro nahe des Weißen Hauses. "Ich fürchte, dass das jetzt den Konflikt noch anheizt", sagt er. Schließlich drohen bereits die nächsten Horrormeldungen: Angeblich denkt die Regierung über eine sogenannte Grenzausgleichssteuer nach. Sie würde alle Importe in die Vereinigten Staaten spürbar verteuern - pures Gift für die deutschen Unternehmen. Letztes Jahr konnten sie die Maßnahme noch mithilfe der US-Handelsketten abwehren. Aber ob das noch einmal gelingt?

Seit Trump im Weißen Haus residiert, ist es für die Interessenvertreter fast unmöglich geworden, den Anliegen der heimischen Unternehmen Gehör zu verschaffen, geschweige denn, sie auch durchzusetzen. Sie sind damit nicht allein: Selbst jene deutschen Diplomaten, die traditionell einen guten Zugang zum Umfeld des Präsidenten haben und auch noch immer empfangen werden, haben zusehends den Eindruck, gegen eine Wand der Unvernunft anzureden.

Höfliches Desinteresse

Was auch damit zu tun hat, dass sich die protektionistischen Ziele der US-Regierung so gar nicht mit den traditionell weltoffenen Vorstellungen der Bundesregierung vertragen - und erst recht nicht mit den Interessen deutscher Konzerne, die in die USA exportieren.

Es sind vor allem strukturelle Probleme, mit denen die deutschen Lobbyisten zu kämpfen haben. Die Interessen heimischer Unternehmen gehen für die US-Entscheider schlicht vor. Da hilft es nur wenig, dass deutsche Konzerne mehr als 670 000 Jobs in den USA geschaffen haben und jährlich mehr als 250 Milliarden Dollar investieren. Der Zugang zu hochrangigen Senatoren oder Abgeordneten bleibt trotzdem schwierig - es sei denn, ein Besuch nutzt auch den Interessen des jeweiligen Kongressmitglieds. Meistens enden die Vorstöße im Vorzimmer, wo höfliche Büroleiter die Anliegen der Deutschen freundlich aufnehmen. Ob die es danach bis auf den Schreibtisch des Chefs schaffen, ist eine andere Frage.

Der Umgang mit der Regierung sieht kaum anders aus. Auch hier sprechen die Lobbyisten vor allem mit der Arbeitsebene - also mit Mitarbeitern des Verwaltungsapparats, die Entscheidungen der Regierung zwar umsetzen, sie aber nur begrenzt beeinflussen können. Das ständige Kommen und Gehen des Personals im Weißen Haus erschwert es zusätzlich, Kontakte aufzubauen. Beim Händeschütteln im diskreten Café Milano, einem bei Kabinettsmitgliedern beliebten Italiener in Georgetown, sind die Vertreter deutscher Unternehmen nur selten dabei.

Auch Daniel Andrich verbringt seine Arbeitszeit kaum in den angesagten Restaurants der Stadt. Dafür tourt er regelmäßig durch die zahlreichen Veranstaltungen, die in Washington jeden Tag angeboten werden. Auf den Podien spricht er dann über die Stärke der deutschen Wirtschaft und ihre Bedeutung für die USA. Gleichzeitig hört er viel zu. "Es ist für uns wichtig, früh zu wissen, wo die Reise hingeht", sagt er. Andrich ist der Delegierte der Deutschen Wirtschaft ...

