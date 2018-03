London (ots/PRNewswire) - In diesem Jahr wird die CleanEquity Monaco (http://www.cleanequitymonaco.com/), am 8. und 9. März über 170 Delegierte und 27 neue Unternehmen aus der gesamten nachhaltigen technologischen Bandbreite empfangen. Insgesamt werden 29 Länder in diesem Jahr vertreten sein.



Die Vortragenden treffen sich mit spezialisierten Finanzinvestoren, Partnerunternehmen, potenziellen Partnern und Erwerbern, politischen Entscheidungsträgern, Endnutzern und Medien. Hier ist die Liste von Unternehmen:



AgriProtein (https://agriprotein.com/) ZA Aqaix USA ASI Solutions (http://www.asisolutions.co.uk/en/) UK Aurelia Turbines (https://aureliaturbines.com/) FI BBOXX (http://www.bboxx.co.uk/) UK BOCO Technology (http://www.bocotechnology.com/) CA boostHeat (http://www.boostheat.com/) FR ECOR® Global (https://ecorglobal.com/) USA Exergyn® (https://www.exergyn.com/) IE Greyrock (http://www.greyrock.com/) USA Inocucor Technologies (https://www.inocucor.com/) CA Invenia (https://www.invenia.ca/) UK Li-Cycle (https://www.li-cycle.com/) CA Lightbridge (https://ltbridge.com/) USA MagneGas (http://magnegas.com/) USA NanoSpun Technologies (http://www.nanospuntech.com/) IL Perma-Fix (http://www.perma-fix.com/) USA Persistent Energy Capital (https://www.persistent.energy/) DE Plant Response (http://plantresponse.com/) ES Recircle (http://www.recirclerubber.com/) UK REDAVIA (https://www.redaviasolar.com/) DE SAMAD Aerospace (http://www.samadaerospace.com/) UK Scoot Networks (https://scoot.co/) USA Sheetak (http://www.sheetak.com/) USA Silicon Fuel (http://www.siliconfuel.com/) UK Superdielectrics (http://www.supercapacitormaterials.com/) UK Terra Modena (http://www.terramodena.eu/) IT



Innovator Capital kündigt zwei neue Kooperationen für 2018 an: Cohesion Investments und STRATIS Impact.



Spike Hughes, Gründer und Geschäftsführer von Cohesion Investments, kommentierte: "Cohesion Investments freut sich über die Teilnahme an der CleanEquity Monaco 2018. Cohesion hat das Thema Wasser als ein Thema mit dem Potential identifiziert, das im Laufe der Zeit bedeutendes Vermögen für Investoren schaffen kann, und zwar durch ein konzentriertes Aktienportfolio von 20 Aktien, das nur der UHNW-Gemeinschaft zur Verfügung steht. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten Beziehungen während CleanEquity Monaco 2018 zu knüpfen".



John Rhee, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von STRATIS Impact, sagte: "Ganz gleich, auf welche Weise unser STRATIS Impact Team die globalen Herausforderungen betrachtet, den meisten von ihnen ermangelt es an Gemeinde im Kernstück. Deshalb fühlen wir uns geehrt, Partner mit CleanEquity Monaco zu sein; diese Gemeinschaft von Innovatoren und Branchenführern inspiriert unser Team. CleanEquity Monaco beweist uns, dass die Lösungen, die wir suchen, durch den Spießrutenlauf der Innovation aufsteigen und auf der anderen Seite sich in globalem Maßstab abzeichnen".



