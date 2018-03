SloanLED, seit über 60 Jahren Marktführer im Bereich LED-Technologie, gab heute bekannt, dass Daniel Bunch seine Tätigkeit als Director of Sales für National Accounts im Unternehmen aufgenommen hat. Bunch wird die globalen Spezifizierungsbemühungen von SloanLED bei den strategischen Markenbesitzern der Fortune-500-Unternehmen, bei Planern und wichtigen Schilderproduzenten leiten. Seine tiefgreifenden Kenntnisse der Branche und der Marktsegmente sowie seine Kundenbeziehungen sind die Schlüsselelemente, die den Spezifizierungsaktivitäten von SloanLED neue Dimensionen verleihen werden.

Mit über zehn Jahren Leitungserfahrung bei GE Lighting und GE Capital verfügt Bunch über einen ausgewogenen Erfahrungsschatz sowohl im Verkauf als auch im operativen Bereich von LED-Lichtlösungen. Zuletzt war Bunch bei GE Lighting verantwortlich für die Neugewinnung und Betreuung von LED-Planungen und Beleuchtungsprogrammen bei strategischen und nationalen Kunden in Nordamerika und entwickelte in diesem Bereich umfangreiche Branchenbeziehungen und Erfahrungen.

"Wir freuen uns, dass Daniel Bunch sich unserem Team angeschlossen hat, nachdem wir unsere Führungsrolle in der Branche stärken und ausbauen möchten", erklärte Ervin Cash, President und CEO von SloanLED. "Wir glauben, dass die Spezifizierung der Produkte von SloanLED auf Großkunden, strategische Markenbesitzer und wichtige Schilderproduzenten sehr wertvoll ist. Durch die Markterfahrung von Daniel, seine Verbindungen zur Branche und seine Fähigkeit zum Aufbau wichtiger Beziehungen ist er eine wirksame Leitungspersönlichkeit, die unsere Botschaft von Qualität und Leistung verbreiten und Spezifizierungsgewinne und Wachstum ankurbeln wird."

"Ich finde es großartig, zu einem so hoch angesehenen Unternehmen und Team mit unglaublichen Kunden, tollen Partnern und Hochleistungs-Qualitätslösungen zu gehören", sagte Bunch. "Ich freue mich darauf, die globalen Spezifikationsaktivitäten von SloanLED zu leiten und Markenbesitzern, Planern und wichtigen Schilderproduzenten die erstklassigen Lösungen des Unternehmens näherzubringen."

SloanLED ist Vorreiter bei angewandten Lichttechnologielösungen und verfolgt die Vision, die Welt zu erleuchten. Unsere Mission ist es, unseren Kunden in den Marktsegmenten Beschilderung, Einzelhandel, Sport, Gastgewerbe, Petroleum und Werbung innovative, anwendungsbasierte Lichtlösungen zu liefern. Durch enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln, testen und liefern wir umfassende Lösungen, die sich auf die Gesamtbetriebskosten und die Maximierung des Return on Investment konzentrieren und ein positives Erlebnis bieten. Wir arbeiten mit unseren Branchenführungspartnern zusammen, um die Technologie voll auszuschöpfen, die Forschung im Blick zu behalten und unsere Organisation, unsere Abläufe und unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern. SloanLED liefert seit über 60 Jahren die besten LEDs und bietet Unterstützung, hervorragende technische Hilfestellung und unübertroffenen Kundenservice. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Ventura, Kalifornien, und hat in den Niederlanden ein europäisches Büro, das den Rest der Welt bedient. Weitere Informationen erhalten Sie unter SloanLED.com.

